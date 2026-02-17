Vaticano rejeita convite para Conselho de Paz organizado por Donald Trump

O Vaticano rejeitou o convite para ser parte do Conselho de Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, nessa terça-feira (17). O órgão fundado pelo estadunidense é focado no combate de conflitos internacionais.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Disse ao Trump que, se o 'Conselho de Paz' for sobre Gaza, vamos participar, afirma Lula]]

Conforme Parolin, a Santa Sé não integrará a organização “devido à sua natureza particular”. O secretário de Estado repassou a informação à imprensa após uma reunião com o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Na declaração, ele também defendeu o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) na resolução de conflitos e que, para o Vaticano, a iniciativa é que deve “gerir as situações de crise”.

O convite de Trump foi enviado ao Papa Leão XIV em janeiro de 2026. Ao confirmar o recebimento da proposta, Parolin disse que seria avaliada pela Santa Sé. “O papa recebeu um convite, e estamos analisando o que fazer. Acredito que será algo que exigirá um pouco de tempo para reflexão antes de darmos uma resposta”, afirmou.

O Conselho de Paz foi lançado, oficialmente, pelo presidente dos EUA no início de 2026. Trump convidou dezenas de países, inclusive o Brasil, para integrarem a organização. Itália, França e Alemanha já rejeitaram a proposta, que ainda não foi respondida pelo governo brasileiro.