Vaticano divulga 1ª foto do Papa Francisco em hospital após mais de um mês internado; veja imagem

O Vaticano divulgou, neste domingo (16/03), a primeira imagem do Papa Francisco desde o início de seu tratamento médico, há mais de um mês. Na foto, o pontífice é visto de costas, celebrando a Santa Missa na capela do apartamento localizado no décimo andar do hospital Policlínico Gemelli, em Roma, Itália.

A imagem, compartilhada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, mostra o Santo Padre de 88 anos em um momento de oração durante a celebração eucarística.

Na primeira foto divulgada pelo Vaticano, Papa Francisco celebra missa em hospital após mais de um mês internado. (Foto: Sala Stampa della Santa Sede)

Na última sexta-feira (14), o Vaticano informou que passaria a fornecer atualizações sobre o estado de saúde do Papa com menor frequência, após a evolução positiva em seu quadro. As notificações matinais, que indicavam que Francisco havia tido uma boa noite de sono, também foram interrompidas.

Na semana passada, os médicos declararam que o Pontífice já não se encontra mais em estado crítico, embora suas condições de saúde ainda sejam complexas devido à sua idade, à falta de mobilidade e à perda de parte de um pulmão quando jovem.

Já no sábado (15), o Vaticano informou que o Papa permanece estável no hospital, "confirmando o progresso" da semana anterior. Com isso, os médicos começaram a "reduzir gradualmente" o uso de ventilação mecânica à noite.