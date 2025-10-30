Vance: testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear americano faz parte dos testes do governo para averiguação desses armamentos.

"O presidente fala por si mesmo. Temos um grande arsenal e os russos também. Os chineses também têm um grande arsenal. Algumas vezes você tem de testá-los para se ter certeza de que estão funcionando de maneira adequada", disse Vance nesta quinta-feira em coletiva na Casa Branca. "Faz parte importante da segurança nacional se ter certeza de que esse arsenal está funcionando".

"Precisamos ter certeza de que está funcionando de maneira apropriada e precisamos ter controle da situação", completou.

As declarações ocorrem após a Rússia testar um míssil movido a energia nuclear diante do que as autoridades de Moscou citaram ser uma medida para cumprir a determinação de proteger os interesses de segurança do país.

Na coletiva, Vance voltou a exortar a necessidade de reabertura das atividades plenas do governo americano, ressaltando que faltam poucos votos de democratas "razoáveis" no Congresso para encerrar a "loucura" da paralisação das operações governamentais, o que possibilitaria o pagamento dos controladores do tráfego aéreo, dos agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA, na sigla em inglês), dos pilotos e de outros servidores.

"Tudo o que precisamos é de cinco democratas razoáveis para se unirem aos três democratas moderados e aos 52 republicanos para reabrirmos o governo", disse.

Vance disse que está "aberto a conversar com qualquer democrata sobre quaisquer questões políticas, como as do setor de saúde, políticas tributárias e regulatórias, mas não sob a mira de uma arma". O vice de Donald Trump afirmou que o governo não é refém das demandas.