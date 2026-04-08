Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Vance nega que Líbano faça parte de cessar-fogo com Irã, mas se diz 'otimista' para negociação

Vance disse que o andamento futuro das negociações dependerá agora dos iranianos

Estadão Conteúdo
fonte

Senador dos EUA, JD Vance, em evento realizado pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, em Youngstown, Ohio (Gaelen Morse/Reuters)

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, negou que o Líbano faça parte do cessar-fogo temporário acordado com o Irã, em breves comentários a repórteres nesta tarde. Contudo, o americano disse estar "otimista" para as negociações de paz e possível acordo permanente com Teerã.

"Nunca fizemos nenhuma promessa de que o Líbano estaria incluído no cessar-fogo com o Irã. Houve um mal-entendido: nem os EUA, nem Israel disseram qualquer coisa neste sentido", afirmou ele.

Vance disse que o andamento futuro das negociações dependerá agora dos iranianos e do quanto estão "dispostos" a avançar nos próximos passos. Segundo ele, há sinais de reabertura gradual do Estreito de Ormuz, mas ainda é necessário que o país persa se comprometa a não criar uma arma nuclear.

"Nossa posição sobre o enriquecimento de urânio pelo Irã não mudou. Eles não podem fazer qualquer coisa que chegue perto de criar uma arma nuclear", frisou.

O vice-presidente americano alertou que, se o Irã não cumprir sua parte, os EUA não vão cumprir o cessar-fogo e haverá outras "consequências graves". Vance não detalhou quais seriam essas consequências, mas apontou que o mesmo aviso já havia sido mencionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Trump possui todos os trunfos nas negociações, de recursos militares a econômicos", destacou, acrescentando que a "culpa" do estado atual enfraquecido de Teerã pertence ao regime no poder. "Queremos que o Irã negocie seriamente e que conversas tenham sucesso. Só assim teremos vitória para a população americana."

Vance, que liderará negociadores americanos em Islamabad neste sábado, disse querer "fazer a diferença" no time diplomático e estar "otimista" que os iranianos conversarão "de boa fé", embora tenha criticado o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ao ser questionado, o vice-presidente disse ter visto uma publicação de Ghalibaf acusando os EUA de terem violado o acordo de dez pontos enviado pelo Irã. Segundo ele, ao contrário do que afirma a publicação, o cessar-fogo está sendo cumprido.

"Não sei o quão bom ele Ghalibaf é entendendo inglês e os pontos mencionados no acordo do Paquistão", afirmou Vance. "As primeiras horas de cessar-fogo são bagunçadas, sempre há um pouco de tensão, e podem ocorrer ataques aleatórios dos dois lados nas primeiras horas. Queremos que nossos aliados e o Irã interrompam os bombardeios, mas é complicado e pode levar algum tempo."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

IRÃ

GUERRA

CESSAR-FOGO

Israel

ataques

Líbano

JD Vance
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TENSÃO

Coreia do Norte lança mísseis balísticos contra o Mar do Japão, diz exército sul-coreano

Guarda Costeira japonesa também informou que um "objeto suspeito de ser um míssil balístico foi lançado da Coreia do Norte"

08.04.26 10h33

MUNDO

JD Vance diz que cessar-fogo é frágil, mas pode se sustentar se Irã negociar de boa-fé

Vance fez o comentário durante uma conferência na Hungria, nesta quarta

08.04.26 9h48

MUNDO

Trump diz que EUA trabalharão com Irã e impõe tarifa de 50% a fornecedores de armas de Teerã

Trump disse que Teerã passou por uma "mudança de regime muito produtiva" e indicou avanço nas negociações

08.04.26 9h08

MUNDO

Irã e Omã podem cobrar taxas sobre navegação no Estreito de Ormuz

O Irã usaria o dinheiro arrecadado para a reconstrução do país após a guerra

08.04.26 7h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda