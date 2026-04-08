Vance nega que Líbano faça parte de cessar-fogo com Irã, mas se diz 'otimista' para negociação

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, negou que o Líbano faça parte do cessar-fogo temporário acordado com o Irã, em breves comentários a repórteres nesta tarde. Contudo, o americano disse estar "otimista" para as negociações de paz e possível acordo permanente com Teerã.

"Nunca fizemos nenhuma promessa de que o Líbano estaria incluído no cessar-fogo com o Irã. Houve um mal-entendido: nem os EUA, nem Israel disseram qualquer coisa neste sentido", afirmou ele.

Vance disse que o andamento futuro das negociações dependerá agora dos iranianos e do quanto estão "dispostos" a avançar nos próximos passos. Segundo ele, há sinais de reabertura gradual do Estreito de Ormuz, mas ainda é necessário que o país persa se comprometa a não criar uma arma nuclear.

"Nossa posição sobre o enriquecimento de urânio pelo Irã não mudou. Eles não podem fazer qualquer coisa que chegue perto de criar uma arma nuclear", frisou.

O vice-presidente americano alertou que, se o Irã não cumprir sua parte, os EUA não vão cumprir o cessar-fogo e haverá outras "consequências graves". Vance não detalhou quais seriam essas consequências, mas apontou que o mesmo aviso já havia sido mencionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Trump possui todos os trunfos nas negociações, de recursos militares a econômicos", destacou, acrescentando que a "culpa" do estado atual enfraquecido de Teerã pertence ao regime no poder. "Queremos que o Irã negocie seriamente e que conversas tenham sucesso. Só assim teremos vitória para a população americana."

Vance, que liderará negociadores americanos em Islamabad neste sábado, disse querer "fazer a diferença" no time diplomático e estar "otimista" que os iranianos conversarão "de boa fé", embora tenha criticado o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ao ser questionado, o vice-presidente disse ter visto uma publicação de Ghalibaf acusando os EUA de terem violado o acordo de dez pontos enviado pelo Irã. Segundo ele, ao contrário do que afirma a publicação, o cessar-fogo está sendo cumprido.

"Não sei o quão bom ele Ghalibaf é entendendo inglês e os pontos mencionados no acordo do Paquistão", afirmou Vance. "As primeiras horas de cessar-fogo são bagunçadas, sempre há um pouco de tensão, e podem ocorrer ataques aleatórios dos dois lados nas primeiras horas. Queremos que nossos aliados e o Irã interrompam os bombardeios, mas é complicado e pode levar algum tempo."