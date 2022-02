Valentine's Day: conheça alimentos afrodisíacos para testar no Dia de São Valentim

O amor está em alta no mundo inteiro com a comemoração do Valentine's Day, ou o Dia de São Valentim, em português. A data, que tem suas similiares com o Dia dos Namorados no Brasil, celebra, neste dia 14 de fevereiro, o carinho não só entre os casais enamorados, como entre amigos e familiares. Entretanto, para os apaixonados que pretendem aproveitar a data juntinhos, o tabloide britânico "The Sun" lançou, com a contribuição da "sexpert" grega Stella Ralfini, uma lista de alimentos afrodisíacos para apimentar a relação.

Entre os eleitos, estão o azeite virgem extra, capaz de reduzir a impotência em até 40%, às ostras, ricas em zinco e úteis tanto para a produção de testosterona como para aumentar a libido feminina, e até tomates e também chocolates. As informações são do Terra.

Confira a lista de alimentos para "esquentar" a relação no Valentine's Day: