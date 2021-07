Vacinados com Astrazeneca têm mais sintomas de covid que imunizados pela Pfizer, aponta conselho

Os britânicos vacinados com a vacina AstraZeneca podem ter três vezes mais chances de desenvolver os sintomas do vírus do que aqueles que receberam Pfizer e Moderna, de acordo com dados do Conselho Científico para Emergências (Sage). As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Cientistas do Imperial College London estimam que duas doses do imunizante da Astrazeneca são 55 por cento eficazes no bloqueio dos sintomas da variante Delta.

Mas o número de eficácia para duas doses de Pfizer ou Moderna é estimado em cerca de 85 por cento, dizem eles.

Isso significa que para 100 pessoas não vacinadas que desenvolveram covid sintomático, seria de se esperar que 45 tivessem desenvolvido sinais reveladores da doença se tivessem recebido duas doses da injeção de Astrazeneca.

Apenas 15 pessoas teriam sido atingidas com sintomas tomando a Pfizer ou Moderna, de acordo com a equipe Imperial.

Os números são o mais recente golpe contra a vacina, depois que foi revelado por pesquisadores nesta quinta-feira, 15, que idosos que tomam essa vacina têm menos probabilidade de ter anticorpos do que aqueles que tinham Pfizer.

Pouca diferença

Mas estimativas de outras universidades descobriram que os imunizantes da Pfizer e Moderna são apenas um pouco mais eficazes do que a injeção da Oxford.

Os especialistas disseram ao MailOnline que as vacinas estão “resistindo muito bem” na redução do risco de doenças graves, transformando a covid em apenas um forte resfriado para a maioria dos infectados.

Acadêmicos da London School of Hygiene and Tropical Medicine - que também participam do painel consultivo científico - dizem que 29% dos que receberam Astrazeneca ainda terão sintomas de covid, enquanto 16% dos que receberam Pfizer ou Moderna apresentarão sintomas do vírus.

Já os especialistas da Universidade de Warwick acham que os imunizantes são ainda mais parecidos, estimando que 18% dos pacientes que receberam Oxford apresentariam sintomas de covid, enquanto 17% dos que receberam os outros apresentariam sintomas.

Apesar das estimativas sugerirem que metade das pessoas que receberam a vacina ainda estariam vulneráveis à infecção, todas as doses oferecem altos níveis de proteção contra hospitalização e morte.