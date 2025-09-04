Capa Jornal Amazônia
Ursula von der Leyen diz que reforço da Ucrânia incluirá os EUA

Estadão Conteúdo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a chamada "A Coalizão dos Dispostos" está criando as condições para uma paz duradoura na Ucrânia, salientando que as forças de segurança que blindarão o país de novos ataques da Rússia contarão com o apoio dos Estados Unidos.

"As primeiras garantias de segurança são fortes forças armadas ucranianas. Em segundo lugar, as forças de segurança com o apoio dos EUA. Terceiro, uma postura de defesa europeia robusta", disse Der Leyen em mensagem no X nesta quinta-feira, 4.

"Queremos paz para a Ucrânia", repetiu a dirigente.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou, também no X, que um exército ucraniano forte é e continuará sendo o elemento central das garantias de segurança.

"Suas capacidades - financiamento, armas, produção - são o que garantimos agora, e deveríamos garantir daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Tanto em tempos de guerra quanto para garantir a segurança em tempos de paz", disse Zelenski.

Os comentários da representante da Comissão Europeia e do presidente ucraniano ocorreram após reunião em Paris, na qual 26 países, incluindo Reino Unido e França, se comprometeram a enviar tropas para uma força de "reasseguramento" à Ucrânia assim que houver um cessar-fogo, a fim de dissuadir novos ataques do presidente russo, Vladimir Putin.

As falas ocorrem em meio a sinais de que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou em seus esforços para um cessar-fogo, limitando-se a declarar recentemente que está "decepcionado" com Putin.

