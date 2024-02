Uma pessoa morre e outras 10 ficam feridas em festa de comemoração do Super Bowl, nos EUA

A festa de comemoração da final do Super Bowl terminou com uma pessoa morta e várias feridas nesta quarta-feira (14), na cidade de Kansas, no estado do Missouri (EUA). Os torcedores celebravam a vitória do time de futebol americano da cidade, o Kansas City Chiefs.

Os bombeiros informaram que 10 vítimas foram baleadas, incluindo crianças. Três pessoas estão em estado crítico e pelo menos outras oito ficaram feridas, mas não foram atingidas pelos tiros. A polícia local afirmou que três pessoas que estavam armadas foram presas.

A festa do time campeão começou às 11h (16h no horário de Brasília) desta quarta-feira. Os disparos teriam começado próximo à garagem de uma estação de trem. Vídeos publicados por torcedores que estavam no local mostram uma grande confusão. Policiais, com armas em punho, corriam pelo local enquanto dezenas de pessoas tentavam escapar.