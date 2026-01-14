Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

UE propõe empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia; paz exige força, diz Von der Leyen

Estadão Conteúdo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira (13) que a União Europeia (UE) busca garantir "financiamento estável e previsível" para a Ucrânia em meio à continuidade da guerra com a Rússia, ao apresentar um pacote de apoio financeiro para 2026 e 2027. Em discurso em Bruxelas, ela frisou que, para um acordo de paz, o país "precisa estar em uma posição de força no campo de batalha e na mesa de negociações".

Segundo Von der Leyen, a Comissão adotou propostas legais para viabilizar um empréstimo de 90 bilhões de euros ao país, em linha com acordo firmado no Conselho Europeu em dezembro. "Hoje apresentamos nossa proposta para um empréstimo de 90 bilhões de euros para 2026 e 2027 - financiamento estável e previsível para nosso corajoso parceiro e vizinho", declarou, destacando que a medida "reafirma o compromisso inabalável da Europa com a segurança, a defesa e o futuro da Ucrânia".

No discurso, a presidente do braço executivo da UE detalhou que o apoio será dividido em duas partes: dois terços para assistência militar, ou 60 bilhões de euros, e um terço, ou 30 bilhões de euros, para apoio orçamentário geral, com o objetivo de manter serviços públicos essenciais e sustentar reformas. Ela enfatizou que os recursos estarão condicionados a compromissos com processos democráticos fortes, o Estado de Direito e medidas anticorrupção, afirmando que essas condições são inegociáveis.

Von der Leyen também lembrou que a UE mantém sobre a mesa a proposta de um empréstimo de reparações e que "reservamos o direito de usar os ativos russos imobilizados", em conformidade com o direito europeu e internacional. Ao concluir, ela disse contar com uma aprovação rápida do Parlamento Europeu e do Conselho para que "a Ucrânia receba o primeiro desembolso muito em breve".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

UE

EMPRÉSTIMO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Casa Branca revela nomes para Conselho de Paz de Gaza; lista incluiu Rubio, Witkoff e Blair

16.01.26 21h42

Dupla de policiais portugueses é presa por torturar imigrantes e pessoas em situação de rua

16.01.26 21h33

POSICIONAMENTO

Fundação do Nobel reage após María Corina dar medalha a Trump: 'Prêmio é inseparável'

A empresária enfrenta uma relação deteriorada com o governo Trump

16.01.26 21h03

ATÉ ELE...

Joe Rogan, podcaster apoiador de Trump, compara ICE à polícia nazista 'Gestapo'

"Será que vamos realmente nos tornar a Gestapo? 'Onde estão seus documentos?' É a isso que chegamos?", questionou o podcaster de extrema-direita.

16.01.26 19h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda