O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

UE prolonga regime de sanções contra a Rússia por mais um ano

Estadão Conteúdo

O Conselho Europeu decidiu nesta sexta-feira, 3, prolongar as medidas restritivas individuais contra responsáveis pelas ações desestabilizadoras da Rússia por mais um ano, até 9 de outubro de 2026.

Segundo a União Europeia, a ação vem à luz das contínuas atividades de Moscou, incluindo manipulação e interferência de informação estrangeira contra o bloco e seus estados membros e parceiros.

No total, as medidas restritivas se aplicam a 47 indivíduos e 15 entidades. Os listados estão sujeitos a congelamento de ativos, e cidadãos e empresas da UE estão proibidos de disponibilizar fundos, ativos financeiros ou recursos econômicos para eles. Pessoas físicas também enfrentam uma proibição de viagem que as impede de entrar na UE.

