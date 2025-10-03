Capa Jornal Amazônia
Mulher é encontrada morta em quarto de hotel após praticar dieta extrema e pesar 22 quilos

A jovem polonesa seguia um regime alimentar restrito há anos e apresentava dificuldades de locomoção

Gabrielle Borges
fonte

A jovem polonesa seguia um regime alimentar restrito há anos e apresentava dificuldades de locomoção por fraqueza (Reprodução)

Uma mulher polonesa de 27 anos foi encontrada morta em um quarto de hotel na Indonésia após seguir por meses uma dieta frutariana extrema, baseada exclusivamente no consumo de frutas cruas. O corpo foi localizado por funcionários do hotel na ilha de Bali, um dos destinos turísticos mais populares do país.

De acordo com informações da imprensa local, a jovem identificada como Katarzyna L. era bailarina e influenciadora de estilo de vida alternativo e apresentava sinais claros de desnutrição severa. Ela teria passado os últimos meses consumindo apenas frutas tropicais, sem nenhum tipo de proteína, suplemento ou acompanhamento médico.

Segundo relatos de testemunhas, Katarzyna havia se hospedado sozinha no hotel e evitava o contato com outras pessoas. Funcionários relataram que ela parecia fraca, pálida e visivelmente debilitada nos dias que antecederam sua morte. Ela não teria procurado ajuda médica, mesmo apresentando sinais claros de deterioração física.

Autoridades locais investigam o caso, mas a suspeita inicial é de falência múltipla dos órgãos causada por desnutrição crônica. Amigos próximos, contudo, declararam que ela apresentava dentes podres, unhas amareladas, osteoporose avançada e deficiência de albumina, condição de saúde que causa fraqueza e inchaço nos pés.

"Ela precisava de ajuda médica e psicológica, mas a comunidade (frutariana) muitas vezes validava os seus comportamentos", relatou um amigo.

O que é a dieta frutariana?

A dieta frutariana é um tipo extremo de alimentação baseada quase exclusivamente em frutas cruas. Alguns adeptos incluem no cardápio sementes e nozes, mas evitam completamente proteínas de origem vegetal, grãos, legumes cozidos e qualquer produto de origem animal.

A prática é considerada altamente restritiva e potencialmente perigosa pela comunidade médica, pois não oferece os nutrientes essenciais necessários para o funcionamento adequado do organismo.

A morte de Katarzyna chama atenção para os riscos das dietas extremas, principalmente quando são adotadas com base em informações de redes sociais e sem respaldo científico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

.
