Ataque a sinagoga no Reino Unido: uma vítima foi atingida por disparo da polícia, diz médico

Estadão Conteúdo

Um dos dois homens mortos em um ataque com carro e faca a uma sinagoga na cidade inglesa de Manchester parece ter sido acidentalmente baleado por um policial enquanto fiéis tentavam impedir o agressor de entrar no prédio, informaram as autoridades policiais na sexta-feira, 3.

A polícia informou que os moradores locais Adrian Daulby, 53, e Melvin Cravitz, 66, morreram no ataque à Sinagoga da Congregação Heaton Park, no subúrbio de Crumpsall, em Manchester, na quinta-feira. Outras três pessoas estão hospitalizadas em estado grave.

A polícia atirou e matou um suspeito sete minutos depois que ele atropelou pedestres do lado de fora da sinagoga e depois os atacou com uma faca, no que a polícia chamou de um ato de terrorismo. Ele usava o que parecia ser um cinto com explosivos, que se revelou falso.

O chefe da Polícia da Grande Manchester, Stephen Watson, disse que um patologista afirmou, em avaliação preliminar, que uma das vítimas mortas tinha um ferimento de bala. Ele disse que o agressor não tinha uma arma e que o ferimento pode ter sido "uma consequência trágica e imprevista" das ações da polícia. Ele disse que uma das vítimas hospitalizadas também parece ter sido baleada.

"Acredita-se que ambas as vítimas estavam próximas uma da outra atrás da porta da sinagoga, enquanto os fiéis agiram corajosamente para impedir que o agressor entrasse", disse Watson.

Yom Kippur

O ataque ocorreu enquanto as pessoas se reuniam na sinagoga ortodoxa no Yom Kippur, o dia da expiação e o dia mais solene do calendário judaico.

O rabino-chefe Ephraim Mirvis, líder do judaísmo ortodoxo no Reino Unido, disse que o ataque foi resultado de "uma onda implacável de ódio aos judeus" nas ruas e na internet.

"Este é o dia que esperávamos nunca ver, mas que, no fundo, sabíamos que chegaria", escreveu ele nas redes sociais.

Quem era o agressor

A polícia identificou o agressor como Jihad Al-Shamie, um cidadão britânico de 35 anos de ascendência síria que entrou no Reino Unido quando era criança e se tornou cidadão em 2006. Al-Shamie se traduz em inglês como "o sírio", e as autoridades não têm certeza se esse é seu nome de nascimento.

A polícia disse que o crime está sendo investigado como um ataque terrorista. A ministra do Interior, Shabana Mahmood, disse que o agressor não era conhecido da polícia ou do Prevent, um programa nacional de contraterrorismo que tenta identificar pessoas em risco de radicalização.

Mahmood disse que "é muito cedo para dizer" se o agressor agiu sozinho ou fazia parte de uma célula, e a polícia disse que ainda está investigando o motivo. Os policiais prenderam dois homens na casa dos 30 anos e uma mulher na casa dos 60 anos sob suspeita de preparação ou prática de atos de terrorismo relacionados ao ataque.

Vizinhos do agressor no subúrbio de Prestwich, em Manchester, a cerca de 3 km da sinagoga, disseram que a família de Al-Shamie morava na casa há anos. Vários deles disseram ter visto Al-Shamie levantando pesos e malhando no quintal.

Geoff Halliwell, que mora nas proximidades, disse que ele parecia ser "um rapaz simples e comum".

Uma declaração no Facebook da família do agressor condenou o "ato hediondo, que teve como alvo civis pacíficos e inocentes".

"Nossos corações e pensamentos estão com as vítimas e suas famílias, e rezamos por sua força e conforto", disse a declaração.

Líderes religiosos condenam o ataque

Líderes religiosos e políticos condenaram o ataque e prometeram tranquilizar a comunidade judaica britânica, que conta com cerca de 300 mil pessoas.

A polícia informou que policiais extras estarão nas ruas de Manchester na sexta-feira e durante o fim de semana.

O primeiro-ministro Keir Starmer, que visitou o local do ataque na manhã de sexta-feira com sua esposa Victoria, disse que "este foi um ataque terrível, um ataque terrorista para infligir medo. Atacar judeus porque eles são judeus".

"É muito importante hoje que todo o país se una, pessoas de todas as religiões e sem religião, em apoio e solidariedade à nossa comunidade judaica", disse ele.

A bispa anglicana Sarah Mullally, que foi nomeada na sexta-feira como a próxima líder da Igreja da Inglaterra, disse que "o ódio e o racismo de qualquer tipo não podem nos dividir".

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

