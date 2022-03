Ucraniana mãe de 12 filhos morre em combate enquanto lutava contra a invasão russa

Olga Semidyanova, ucraniana de 48 anos, médica e mãe de 12 filhos, morreu enquanto lutava na linha de frente contra a invasão de seu país pela Rússia. Ela foi homenageada pelo governo ucraniano na última quarta-feira (16). As informações são do portal R7.

Segundo o jornal britânico The Sun, Semidyanova foi ferida enquanto permanecia no combate, mesmo após a morte da maioria dos soldados de sua unidade. A médica foi atingida no estômago durante um confronto violento em Donetsk, no sul do país, em 3 de março. Ela morava na cidade de Marhanets, a cerca de 240 km de onde faleceu.

Júlia, uma de suas filhas, explicou que o corpo da mãe ainda não foi recuperado devido às intensas batalhas na região. “Ela salvou os soldados até o fim", disse ao veículo.

A ucraniana já havia recebido o título de Mãe Heroína, honra concedida às mães de mais de cinco filhos. Além de seus seis filhos biológicos, ela adotou seis órfãos de um orfanato local. Para Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, Olga Semidyanova é uma heroína nacional.

Além de Semidyanova, outras vítimas foram homenageadas na última quarta-feira, entre elas Roman Rak e Mykola Mykytiuk, que morreram após ataques com mísseis de cruzeiro a uma base militar, no último domingo (13), a 19 km da fronteira com a Polônia. Outras 33 pessoas morreram e 135 ficaram feridas por conta do ataque.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)