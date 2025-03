Ucrânia: Trump critica Putin e ameaça punir quem comprar petróleo russo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo, 30, estar "irritado" e "furioso" com Vladimir Putin por sua abordagem em relação a um cessar-fogo na Ucrânia e ameaçou impor tarifas secundárias a quem comprar petróleo de Moscou se o líder russo não concordar com uma trégua dentro de um mês.

Os comentários, transmitidos durante o programa Meet the Press, da apresentadora Kristen Welker, refletiram uma conversa que ela disse ter tido horas antes com Trump, na qual ele sinalizou crescente impaciência com as negociações. O republicano disse a ela que poderia impor tarifas de 25% a 50% sobre as exportações de petróleo russo a "qualquer momento" e acrescentou que planejava falar com Putin esta semana.

"Se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que foi culpa da Rússia - o que pode não ser - mas se eu achar que foi, vou impor tarifas secundárias sobre o petróleo, sobre todo o petróleo saindo da Rússia", disse Trump.

Segundo ele, quem comprar petróleo de Moscou não poderá fazer negócios com os EUA. O presidente americano já se referiu anteriormente a sanções secundárias como impostos sobre importações de países que compram produtos de uma nação que ele tem visado em sua política externa. A Casa Branca não emitiu comentários.

Trump pressiona pelo fim da guerra de mais de três anos entre Rússia e Ucrânia, mas não conseguiu chegar a um cessar-fogo, apesar das negociações com ambos os lados.

ESTAGNADO

Os comentários deste domingo contrastam com seu alinhamento com Putin, apesar do apoio oferecido pelos EUA à Ucrânia. Desde que assumiu o cargo, Trump recusou-se a reconhecer que foi a Rússia quem começou a guerra, chamou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, de ditador e o acusou de não querer a paz.

Putin rejeitou um plano dos EUA e da Ucrânia para um cessar-fogo de 30 dias e, na sexta-feira, sugeriu que Zelenski deveria renunciar como parte de um processo de paz.

A Ucrânia acusa a Rússia de atrasar as negociações, enquanto continua sua ofensiva militar. No fim de semana, houve novos ataques na cidade fronteiriça de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.