Ucrânia e Rússiam retomam negociações nesta terça, 15

O conselheiro presidencial e negociador ucraniano Mykhailo Podolyak disse, por meio de uma postagem no Twitter nesta segunda-feira (14), que a quarta rodada das conversas com a Rússia foi paralisada até a terça-feira (15) para uma “pausa técnica”. As informações são da CNN Brasil.

“Uma pausa técnica foi feita entre as negociações até amanhã. Para trabalho adicional em subgrupos de trabalho e esclarecimento das definições individuais. As negociações continuam…”, escreveu Podolyak, que já havia publicado anteriormente uma foto do encontro, realizado virtualmente desta vez.

“As partes expressam ativamente suas posições especificadas. A comunicação está sendo realizada, mas é difícil. A razão para a discórdia são sistemas políticos muito diferentes”, escreveu anteriormente.

O perfil das Relações Exteriores de Belarus também publicou uma declaração sobre as negociações. As três rodadas anteriores foram realizadas no território belarrusso, cujo presidente Alexander Lukashenko é aliado de Vladimir Putin.

“Devo admitir que houve pouco progresso substancial nas negociações Rússia-Ucrânia. Apesar disso, alguns resultados foram alcançados. É muito importante que ambos os lados se encontrem, conversem e tentem se entender”, diz o texto, cuja fala é atribuída ao ministro da pasta, Vladimir Makei.

Enquanto as negociações ocorrem, os russos prosseguem com os ataques em diversas cidades ucranianas.