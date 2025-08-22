Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ucrânia ataca oleoduto russo conectado à Hungria, Eslováquia, membros da UE e da Otan

Estadão Conteúdo

A Ucrânia atacou nesta sexta-feira, 22, a infraestrutura de um oleoduto que transporta petróleo da Rússia para a Hungria e a Eslováquia, em uma ofensiva para causar danos a Moscou enquanto as negociações para um cessar-fogo continuam. É o segundo ataque contra o oleoduto, chamado Druzhba, esta semana. O primeiro ocorreu na segunda-feira, informou a agência de notícias Reuters.

O ataque interrompeu o fluxo de petróleo para os países do Leste Europeu por cinco dias. Além de Eslováquia e Hungria, que são membros da Otan e da União Europeia, o oleoduto também fornece combustível para Belarus e outras nações. O fornecimento já havia sido paralisado entre segunda, 18, e terça-feira, 19.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, publicou uma carta que escreveu a Trump em que afirma que a Ucrânia atacou Druzhba poucos dias antes de o americano se encontrar com Putin no Alasca em 15 de agosto. Orban chamou o ataque de "um movimento muito infeliz".

Uma foto da carta publicada por Orban no Facebook mostra o que parecia ser um bilhete escrito à mão por Trump onde se lê "Viktor, não gosto de ouvir isso, estou muito irritado com isso". A Casa Branca não deu declarações oficiais sobre os ataques.

A União Europeia reduziu o fornecimento de energia da Rússia após a invasão à Ucrânia em 2022 e busca eliminar gradualmente o petróleo e o gás russo até o fim de 2027. A Eslováquia e a Hungria, no entanto, mantiveram laços com o Kremlin.

A UE diz que investiu em infraestrutura energética na Croácia que poderia fornecer aos dois países suprimentos alternativos.

As autoridades da Hungria criticaram a Ucrânia pelo ataque e afirmaram que os países prejudicados por ele são os europeus, não a Rússia. "O oleoduto Druzhba é indispensável para o nosso abastecimento energético. Sem ele, o fornecimento de petróleo aos nossos países é fisicamente impossível", escreveu o ministro de Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, no X.

Na mesma declaração, Szijjártó afirmou que enviou, junto com o chefe da diplomacia da Eslováquia, Juraj Blanár, uma carta a vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, e ao comissário de Energia europeu, Dan Jørgensen, pedindo que ajam contra os ataques ucranianos à infraestrutura.

Segundo Szijjártó, a Comissão Europeia já havia prometeu por escrito agir contra tais ataques. "No entanto, após os três ataques, permaneceu em silêncio, sem tomar nenhuma medida para defender o fornecimento de energia dos Estados-membros. Bruxelas precisa entender: eles são a Comissão EUROPEIA, não a Comissão Ucraniana!", acrescentou.

Os ataques contra infraestruturas russas fazem parte da estratégia da Ucrânia de tentar atingir o país para ter melhores condições de negociar o fim da guerra. Moscou também realiza ataques frequentes contra a infraestrutura de energia ucraniana, o que prejudica o aquecimento de civis durante o inverno e combustível para a indústria.

A Ucrânia também causou dano a diversas refinarias russas, com o objetivo de parar as exportações de energia e criar escassez de combustível em diversas regiões russas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/OLEODUTO/ATAQUE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Terremoto

Terremoto de magnitude 7,5 atinge a Argentina

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10,8 quilômetros

22.08.25 11h53

Lavrov diz que não há encontro entre Putin e Zelenski planejado, apesar de esforços de Trump

22.08.25 11h33

FBI vasculha casa de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump

22.08.25 10h23

guerra israel x hamas

Israel critica relatório da ONU e afirma que 'não há fome em Gaza'

Ministério das Relações Exteriores de Israel afirma que relatório está baseado nas mentiras do "Hamas"

22.08.25 8h49

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda