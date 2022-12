Turistas têm contato com ave enorme sem saber que é uma das mais perigosas do mundo; vídeo

Já pensou estar em uma praia e ter um contato com um animal exótico? Foi exatamente o que aconteceu na Austrália, com três turistas. Mas o que eles não sabiam é que a ave, de quase 1,5 metro é um Casuar, uma das mais mortais do mundo.

Melania conseguiu registrar o contato da ave quando o animal se aproximou. A aparência de dócil fez com que ela interagisse com brincadeiras com o animal, mas sem tocá-lo. O vídeo foi postado nas redes sociais, com a legenda “Você filma um passarinho fofo que vê na praia” e alertado por internautas. Veja!

O animal não fez nada demais com os humanos, a não ser recolher uma parte dos alimentos que estavam na areia.

O que é um casuar?

O casuar é uma ave originária da Oceania que pode passar de 1,5 metro e pesar cerca de 60 quilos. Quando sente-se ameaçado, parte para cima do oponente, seja ele animal ou humano. Há relatos de ataques em portas e vidros de janelas, podendo entrar com facilidade. Anatomicamente, a ave tem bico afiado e as garras pontiagudas de 12 centimetros. No ataque, além de bicadas e unhadas, o animal consegue dar pulos de quase um metro em cima da vítima.

Por ser um país mais isolado, a Austrália segue com um berço de diversos animais exóticos e alguns potencialmente perigosos - mesmo que à primeira vista pareçam dóceis. Foi o que aconteceu com uma turista que se deparou com um casuar.