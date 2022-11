Turista escala pirâmide proibida e é expulsa por pessoas que visitavam o espaço

Uma turista que visitava o Templo de Kukulcán foi agredida e expulsa após ter subido as 90 escadas do monumento que tem acesso proibido. A atitude irritou as pessoas que estavam próximas ao local, já que o acesso ao topo não é permitido desde o ano de 2006. Ao verem a mulher desrespeitando uma das regras do sítio arqueológico, localizado no México, eles direcionaram xingamentos e cercaram a turista até a saída do local.

VEJA MAIS

Enquanto a turista estava no alto do templo, os outros visitantes ficaram insatisfeitos com a atitude e pediram para que fosse presa. Em vídeos que circulam na internet, a mulher dança e comemora a “conquista”. Na saída, ao lado de seu guia turístico, ela é cercada pelas pessoas, que puxam seus cabelos e a xingam.

Segundo o Diario de Yucatán, quem subir nas pirâmides que pertencem ao Sítio Arqueológico de Chichén Itzá pode ser multado entre 50 a 100 mil pesos. Em reais, o valor é de aproximadamente R$ 27mil.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)