Turbulência violenta deixa 14 pessoas feridas durante voo na Ásia

Um voo da Korean Air que partiu de Seul, na Coreia do Sul, com destino à Ulaanbaatar, na Mongólia, passou por uma forte turbulência no último domingo (4), deixando 14 pessoas feridas. No total, a aeronave levava 281 pessoas.

O avião sobrevoava o aeroporto de Tianjin, na China, a 34 mil pés de altitude, quando foi atingido por uma violenta turbulência que durou cerca de 15 segundos. O momento do incidente coincidiu com a hora da refeição, causando ainda mais pânico e confusão entre os passageiros.

Dez passageiros e quatro membros da tripulação ficaram feridos, sendo arremessados para cima pelos fortes movimentos do avião. Imagens do interior da aeronave após o ocorrido mostram a bagunça causada pela turbulência, com bandejas, louças e restos de comida espalhados pelo chão e até mesmo no teto.

Passageiros relatam terror

Um dos passageiros, em relato no X (antigo Twitter), descreveu o momento de terror: "Eu estava prestes a terminar de comer a refeição do voo. A turbulência começou e o avião caiu bruscamente. As pessoas gritavam, todos os pratos estavam caindo. Foi um caos. Por um segundo, eu pensei: ‘Eu vou morrer?’. Ouvi dizer que há muita turbulência atualmente, e é verdade".

A falta de uso do cinto de segurança por alguns passageiros agravou a situação, com algumas pessoas sendo arremessadas contra o teto.

Apesar do susto, nenhum dos passageiros ficou gravemente ferido e o voo pode seguir para seu destino final, Ulaanbaatar. Os feridos receberam atendimento médico a bordo e foram aguardados por uma equipe médica na Mongólia.

