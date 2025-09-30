Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: vou assinar decreto para usar IA para impulsionar pesquisa sobre o câncer infantil

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, novas medidas voltadas à área da saúde, com foco no combate ao câncer infantil. Ele confirmou a assinatura de um decreto para usar inteligência artificial (IA) para impulsionar pesquisas sobre o câncer infantil, destacando que, em 2019, já havia lançado a iniciativa 'Childhood Cancer Data Initiative'.

"Hoje, em linha com as recomendações feitas pelo secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., estamos dobrando esse investimento", disse. Segundo Trump, a determinação é para que "o governo federal utilize plenamente a IA para turbinar a pesquisa sobre o câncer pediátrico".

O republicano aproveitou ainda para reforçar a importância de sua política comercial, ressaltando que "temos muito dinheiro entrando no país por conta das tarifas. Nunca houve isso antes".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/IA/CÂNCER INFANTIL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

"Parecia impossível eu e o Trump termos uma química, mas aconteceu", diz Lula

30.09.25 17h08

Mulher encontrada vivendo em caverna na Índia com as duas filhas retorna para a Rússia

30.09.25 16h23

Trump anuncia acordo com Pfizer para reduzir preços de medicamentos vendidos nos EUA

30.09.25 13h53

Mundo

Cidade da Itália vai cobrar taxa turística para cães a partir de 2026

Bolzano prevê cobrança diária para pets visitantes e anuidade para moradores com cães

30.09.25 13h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda