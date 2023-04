Trump volta a se apresentar à justiça em Nova York, desta vez por fraude financeira

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu à justiça na quinta-feira (13), em um interrogatório sob juramento e a portas fechadas, após ter sido acusado em outra ação criminal na semana anterior. Com o intuito de concorrer à Casa Branca novamente em 2024, Trump foi alvo de uma ação movida pela procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que pede sua inabilitação para dirigir empresas e uma indenização de US$ 250 milhões.

Os jornalistas da AFP registraram a saída do milionário republicano da Trump Tower, na Quinta Avenida, em Manhattan, seguida de sua entrada no estacionamento do edifício que sedia o gabinete da procuradora-geral, localizado perto de Wall Street. O local foi cercado por forças de segurança, que agiram para conter possíveis distúrbios entre apoiadores e opositores do ex-presidente.

Trump e filhos estão arrolados no processo

O processo movido por Letitia James acusa Donald Trump e os filhos de terem manipulado as avaliações dos ativos da empresa da família, que inclui campos de golfe, hotéis de luxo e outras propriedades, com o objetivo de obter empréstimos bancários ou reduzir impostos. Segundo James, trata-se de uma "fraude incrível" e uma manipulação "deliberada".

Os interrogatórios a portas fechadas e sob juramento foram realizados como parte das diligências feitas antes do julgamento, marcado para o começo de outubro. Trump considerou o caso "ridículo" e o classificou como mais uma das frentes judiciais em plenas primárias do Partido Republicano pela indicação às eleições presidenciais.

Outro processo compromete Trump no processo eleitoral

Além deste processo, Donald Trump está sendo investigado por seu suposto envolvimento na tentativa de reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia e por seu papel na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Em sua rede social Truth Social, o ex-presidente chamou a procuradora nova-iorquina de "racista" e também usou este adjetivo para se referir ao promotor de Manhattan, Alvin Bragg, que o acusou na semana passada.

O processo em que Trump foi acusado na semana anterior envolve 34 crimes por suposta fraude contábil e fiscal para ocultar um pagamento a uma atriz pornô, a fim de comprar seu silêncio na reta final das eleições presidenciais de 2016. Trump nega o relacionamento com a atriz e a acusação de fraude.