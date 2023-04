Donald Trump comparece a tribunal e julgamento pode começar em janeiro de 2024

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, compareceu nesta terça-feira (4) em um tribunal no sul de Manhattan, onde se declarou inocente das acusações de ter subornado a atriz pornô Stormy Daniels. Esse é o primeiro indiciamento de um ex-presidente americano, e Trump insiste na sua inocência. OJuiz disse que julgamento do ex-presidente pode começar em janeiro de 2024. Trump já deixou tribunal de Nova York.

Antes de entrar no tribunal, ao sair do veículo que o levou de seu apartamento na Trump Tower, na Quinta Avenida, Trump levantou o punho em saudação aos seus apoiadores antes de entrar no tribunal, foi submetido ao trâmite habitual para um indiciado, como a tomada de fotografias e digitais para a ficha judicial.

Caso ainda não teve acusações divulgadas

O magnata republicano e seus advogados alegam a incoerência do caso, que ainda não teve suas acusações divulgadas e serão lidas pelo juiz de origem colombiana Juan Merchán. Especula-se que serão cerca de 30 acusações, relacionadas com falsificação de registros comerciais.

Trump é acusado de ter subornado a atriz Stormy Daniels com 130 mil dólares, na reta final da campanha às eleições presidenciais de 2016, para que ela não revelasse um suposto caso extraconjugal ocorrido dez anos antes, que ele sempre negou. Seu então advogado, Michael Cohen, foi o responsável por fazer o pagamento, e o magnata reembolsou-o pela quantia de forma parcelada, supostamente fazendo-a passar por honorários profissionais.

A presença de Trump no tribunal é um marco histórico para o país, já que é o primeiro ex-presidente americano a ser indiciado. O julgamento será acompanhado de perto pela imprensa e pela população americana, que aguarda ansiosamente pelo desfecho desse caso.