Donald Trump acaba acusado por casos de suborno antes das eleições

Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis. Promotores declararam na terça-feira (4) que Trump agiu de forma fraudulenta para ocultar informações comprometedoras dos eleitores durante a eleição presidencial de 2016. O indiciamento é decorrente de três casos de suborno ocorridos antes das eleições.

O promotor Carey Dunne explicou que Trump mentiu sobre os pagamentos de suborno que fez, incluindo um pagamento de 130 mil dólares para a atriz pornô Stormy Daniels para mantê-la em silêncio sobre um encontro sexual em 2006.

Um pagamento de 30 mil dólares também foi feito por meio de um intermediário a um antigo porteiro da Trump Tower que alegava que Trump era pai de um filho fora do casamento, segundo a acusação. Já o terceiro caso envolveu um pagamento de 150 mil dólares feito a uma mulher por um jornal americano para que ela não falasse sobre um relacionamento sexual com Trump.

Investigação durou mais de dois anos

O procurador distrital de Manhattan, Cyrus Vance Jr., liderou a investigação que durou mais de dois anos e culminou no indiciamento. Ele afirma que o ex-presidente norte-americano tentou fraudar o sistema eleitoral ao ocultar essas informações dos eleitores. "Não se trata de um julgamento sobre a conduta de Donald Trump como uma pessoa privada. Isso se trata da conduta criminosa de um indivíduo que jurou proteger a Constituição", disse Vance.

O advogado de Trump, Todd Blanche, afirmou que o ex-presidente irá lutar contra as acusações. Ele classificou a situação como "triste" e reiterou que seu cliente é inocente. O ex-presidente é conhecido por negar qualquer irregularidade em sua campanha eleitoral e acusar os democratas de uma caça às bruxas.

Trump pode ser preso dependendo do resultado do julgamento

As acusações contra Trump podem ter implicações significativas para o futuro político do ex-presidente. Caso seja considerado culpado, ele pode enfrentar prisão e ser banido da vida pública. Ainda assim, o julgamento deve se estender por anos, com várias audiências e apelações possíveis. A investigação também pode ter impacto na imagem do Partido Republicano, que tem enfrentado divisões internas desde a derrota de Trump nas eleições presidenciais de 2020.