Trump volta a falar de 'boa conversa' com Lula e diz que Brics é ameaça ao dólar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que teve uma "boa conversa" com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em comentários antes da reunião bilateral com o presidente da Argentina, Javier Milei, nesta terça-feira, 14, em Washington.

No entanto, Trump disse que o Brics realizou um "ataque ao dólar" e, por isso, ameaçou tarifas contra os países do grupo.