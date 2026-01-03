Capa Jornal Amazônia
Trump: vamos governar Venezuela até transição segura, adequada e criteriosa

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em coletiva de imprensa realizada neste sábado, 3, que as forças de segurança dos EUA vão permanecer na Venezuela "até transição segura, adequada e criteriosa" após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

"Não queremos situação semelhante à que tivemos nos últimos 30 anos. Então vamos permanecer no país até transição adequada que deve ser legal, porque é disso que se trata, trazer paz ao povo da Venezuela", afirmou.

Trump disse que a operação serve de alerta para qualquer um que ameace a soberania dos Estados Unidos e que a intervenção reafirma o poder americano. "Reafirmamos poder americano no hemisfério ocidental. Ele jamais será questionado novamente".

Maduro e esposa vão enfrentar justiça americana

Trump disse que o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, capturados em um operação militar americana durante a madrugada, estão a caminho de Nova York.

"Uma decisão será tomada em breve entre Nova York e Miami", disse Trump durante coletiva de imprensa realizada neste sábado, 3.

Trump acrescentou que ambos vão enfrentar a justiça americana. "Maduro e Flores foram incriminados no distrito de Nova York por sua campanha de narcoterrorismo letal contra os EUA e seus cidadãos".

