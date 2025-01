Trump toma posse nesta segunda-feira (20); confira como será a cerimônia presidencial

O republicano Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20). O evento ocorrerá no Capitólio, em Washington, D.C, reunindo celebridades e aliados de Trump.

O ato inicial da posse será uma cerimônia religiosa na Igreja de St. John's. As apresentações musicais e os discursos iniciais terão início no palco principal, localizado no West Lawn do Capitólio, às 11h30 pelo horário de Brasília, segundo a BBC. Trump deverá ser empossado por volta de 14h (horário de Brasília).

Em seguida, Trump e Vance prestarão juramento, e o presidente fará o discurso inaugural. Também haverá um desfile do Capitólio até a Casa Branca. Pela noite, Trump participará de três bailes inaugurais na cidade, onde é esperado que ele discurse.

As condições climáticas levaram Trump a mover as cerimônias na fachada do edifício do Capitólio dos EUA para dentro da rotunda do Capitólio, e o desfile pela avenida Pennsylvania até a arena Capital One.

Será a primeira vez desde a segunda posse de Ronald Reagan em janeiro de 1985 que o evento será transferido para um local fechado.

Ainda nesta segunda, Donald Trump deve assinar quase 100 decretos e ordens executivas que abrangem diversas áreas no país.