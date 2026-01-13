Trump suspende reuniões com Irã e diz que 'ajuda está a caminho'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou publicações na Truth Social nesta terça-feira (13) para incentivar protestos no Irã e anunciar a suspensão de contatos com autoridades iranianas, em um dia em que o governo americano discutiria opções de resposta à repressão contra manifestantes no país.

Em uma das mensagens, Trump fez um apelo direto à população iraniana: "Patriotas iranianos, continuem protestando - tomem o controle de suas instituições!!! Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles vão pagar um preço alto". Ele ainda anunciou que cancelou todas as reuniões com autoridades iranianas "até que a matança sem sentido de manifestantes PARE", acrescentando que "a ajuda está a caminho", sem entrar em detalhes.

As postagens ocorrem no mesmo dia em que Trump deveria receber um briefing com autoridades de alto escalão sobre opções específicas em relação ao Irã, segundo o Wall Street Journal. A reunião prevista incluiria a avaliação de novas sanções, ações cibernéticas e até possíveis medidas militares, de acordo com autoridades americanas.