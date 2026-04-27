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Trump se irrita com pergunta sobre manifesto de atirador: 'não sou pedófilo'

Apresentadora tentou fazer uma nova pergunta, mas o republicano a interrompeu

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se irritou ao ser questionado, no domingo (26), sobre as acusações feitas por um atirador que tentou invadir um jantar do qual o republicano participava no sábado (25).

Durante entrevista ao programa "60 Minutes", da emissora CBS, a apresentadora Norah O'Donnell questionou a reação de Trump a um trecho de um manifesto que o acusava de ser "pedófilo, estuprador e traidor".

"Eu não sou estuprador. Eu não estuprei ninguém", respondeu Trump. Ele também afirmou: "Eu não sou pedófilo. Você está lendo esse lixo de uma pessoa doente".

Reação de Trump no "60 Minutes"

O presidente interrompeu a jornalista e disse ter sido "totalmente inocentado". Em seguida, tentou associar a jornalista e os democratas a casos envolvendo o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

"Eu li o manifesto, sabe? Ele é uma pessoa doente. Mas você deveria se envergonhar por ler isso, porque eu não sou nenhuma dessas coisas. Você não deveria estar lendo isso no 60 Minutes. Você é uma vergonha", concluiu Trump.

Detalhes do ataque e investigação

A tentativa de ataque ocorreu na noite de sábado (25) durante um jantar anual para jornalistas correspondentes da Casa Branca. O evento, no hotel Washington Hilton, foi interrompido pelo Serviço Secreto após tiros fora do salão.

O suspeito trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido. Ele comparecerá nesta segunda-feira (27) perante um juiz, e será acusado de usar arma de fogo durante um crime violento e agredir um agente federal.

Comentários anteriores de Trump sobre o atirador

Horas antes da entrevista à CBS, Donald Trump disse à Fox News que o atirador era "doente". Ele mencionou que o manifesto do agressor expressava ódio contra cristãos.

"A irmã ou o irmão dele já tinham reclamado disso. Sabe, eles chegaram a reclamar com as autoridades. Ele era um cara muito perturbado", acrescentou o presidente.

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