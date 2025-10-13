Capa Jornal Amazônia
Trump: se Irã tivesse arma nuclear, países árabes não ficariam confortáveis com acordo de paz

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (13) que se o Irã tivesse armas nucleares, as nações árabes não se sentiriam confortáveis em firmar o acordo de paz para Gaza entre Israel e o Hamas.

O republicano acrescentou que seria ótimo se os EUA fechassem um acordo com Teerã. "Irã quer fechar um acordo conosco, vamos ver o que podemos fazer a respeito", disse ele, em discurso no Parlamento israelense. "Temos uma chance com eles, mas vamos focar a Rússia primeiro e resolver a guerra", acrescentou.

O discurso do presidente dos EUA ocorre após todos os reféns israelenses terem sido libertados pelo Hamas.

