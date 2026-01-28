Capa Jornal Amazônia
Trump pressiona Irã por acordo nuclear após envio de Armada ao país: 'tempo está se esgotando'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã nesta quarta-feira (28) ao afirmar que uma "grande armada" naval americana está se deslocando rapidamente em direção ao país, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. Em publicação na Truth Social, Trump disse que a frota é "maior do que a enviada à Venezuela" e é liderada pelo porta-aviões Abraham Lincoln.

Segundo o presidente, a armada segue "com grande poder, entusiasmo e propósito" e está "pronta, disposta e capaz de cumprir rapidamente sua missão, com velocidade e violência, se necessário". Trump afirmou esperar que Teerã aceite negociar rapidamente um acordo "justo e equitativo", que exclua de forma explícita o desenvolvimento de armas nucleares. "O tempo está se esgotando", ultimou, ao ressaltar que a situação é "realmente essencial".

Na mensagem, Trump também fez referência a uma ofensiva anterior contra o Irã, a Operação Midnight Hammer, realizada em junho do ano passado, descrita como de "grande destruição", e advertiu que um novo ataque seria "muito pior". "Façam um acordo. Eles não fizeram, e houve a operação. O próximo ataque será muito mais grave. Não deixem isso acontecer novamente", disse.

A nova ameaça ocorre um dia após Trump afirmar, em entrevista, que espera não precisar usar a "grande armada" naval contra o Irã, embora tenha mantido a pressão militar enquanto sinaliza abertura à via diplomática. O envio do grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln ao Oriente Médio ampliou as opções militares dos EUA, segundo autoridades de defesa, em um momento de forte instabilidade interna no Irã.

O país persa vive uma onda de protestos contra o governo, com mais de 6 mil mortos, de acordo com organizações de direitos humanos, número contestado pelo regime iraniano. Paralelamente, há relatos de contatos informais entre autoridades iranianas e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, embora Teerã diga que não há negociações formais em curso.

Palavras-chave

IRÃ

ACORDO NUCLEAR

EUA

TRUMP

AMEAÇA
