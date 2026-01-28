Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Lula encontra presidente eleito do Chile; na pauta, o aprofundamento das relações bilaterais

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se na noite de nesta terça-feira, 27, por uma hora e meia, com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, na Cidade do Panamá, onde ocorre o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), ambos reiteraram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, com foco na ampliação da cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

Segundo a Secom, Lula enfatizou que o programa Rotas de Integração Sul-americana está estruturando dois corredores bioceânicos que utilizarão portos chilenos para facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, fortalecendo a conectividade regional.

Os dois líderes falaram também da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado. E instruíram seus ministros das Relações Exteriores a se reunirem, nos próximos meses, com o objetivo de explorar novas áreas de cooperação e aprofundar as relações bilaterais.

No encontro, Kast estava acompanhado de futuros ministros do seu gabinete e Lula estava acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e do Turismo, Gustavo Feliciano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

CHILE

JOSÉ ANTONIO KAST

REUNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Juiz proíbe que governo Trump deporte menino de 5 anos e seu pai, detidos em Minnesota

28.01.26 9h53

Rússia vê avanço em negociações técnicas e confirma continuidade de grupo sobre a Ucrânia

28.01.26 9h38

MUNDO

Presidente interina da Venezuela diz que EUA iniciaram liberação de recursos bloqueados

A declaração ocorre em meio a sinais de reaproximação diplomática entre Caracas e Washington

28.01.26 8h13

Lula confirma viagem aos EUA em março para conversa 'olho no olho' com Trump

27.01.26 22h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

RESGATE

Mulher é resgatada após ficar presa em carro que afundava no oceano

Alguns homens precisaram quebrar o vidro das janelas do veículo para que a motorista pudesse sair a tempo

21.01.26 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda