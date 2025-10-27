Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump passa por ressonância sem explicar motivo e diz que está em perfeita saúde

Em julho, o presidente norte-americano foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que realizou uma ressonância magnética e que foi "perfeita", em comentários para jornalistas a bordo do Air Force One, nesta segunda-feira, 27. Questionado sobre o motivo de ter realizado o exame ou o resultado, o republicano não forneceu mais detalhes.

O comentário acontece após a Casa Branca informar, no início do mês, que Trump realizaria "exames de rotina" no Centro Médico Walter Reed, na região metropolitana de Washington D.C.

Em julho, o presidente norte-americano foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica e, posteriormente, foi submetido a um exame médico para tratar de inchaço nas pernas.

Ainda, em agosto, o presidente americano foi visto com uma camada grossa de maquiagem na mão direita, o que levantou questões sobre seu quadro de saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

ressonância
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Foi dado o passo mais importante, a reaproximação política entre Lula e Trump, diz Alckmin

27.10.25 11h58

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

Trump descarta possibilidade de concorrer como vice-presidente em 2028

27.10.25 9h34

Venezuela alerta para exercícios militares dos EUA em Trinidad e Tobago

27.10.25 9h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INCÊNDIO

Mulher tenta matar barata e acaba causando incêndio em condomínio de luxo; uma pessoa morreu

Uma vizinha morreu e outras 8 pessoas precisaram ser hospitalizadas

21.10.25 18h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda