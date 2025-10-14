Capa Jornal Amazônia
Trump parabeniza trabalho de Milei na Argentina, e Bessent reforça apoio nas eleições

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o seu homólogo argentino, Javier Milei, "faz a Argentina grande de novo" e que ele se tornou muito popular, em comentários antes da reunião bilateral entre os líderes, nesta terça-feira, em Washington. "Queremos ajudar a Argentina, faremos mais comércio com eles, que possuem bons produtos. Queremos que a Argentina tenha sucesso", afirmou.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, também presente na ocasião, reafirmou apoio ao grupo política de Milei nas eleições legislativas do país, que acontecerão ainda neste mês.

"Milei se sairá bem nas eleições, ele tem lutado contra anos de economia ruim", mencionou Bessent.

O secretário do Estado americano, Marco Rubio, por sua vez, ressaltou que os EUA possuem "grandes aliados" na América do Sul.

Milei agradeceu a recepção da administração norte-americana, parabenizou Trump pelo trabalho para alcançar o cessar-fogo no Oriente Médio e enfatizou a importância de Bessent para "acabar com o problema de liquidez" na Argentina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

