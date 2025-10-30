Capa Jornal Amazônia
Trump ordena a retomada de testes com armas nucleares 33 anos após o fim da Guerra Fria

Estadão Conteúdo

A caminho de um crucial encontro diplomático, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 29, que instruiu o Departamento de Defesa a retomar testes de armas nucleares, um dia depois de a Rússia ter anunciado o teste de uma arma nuclear capaz de provocar um tsunami.

"Devido aos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes de nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua rede social Truth Social enquanto viajava para Busan, na Coreia do Sul, onde se encontrará com o presidente da China, Xi Jinping.

Os Estados Unidos interromperam os testes explosivos de armas nucleares em 1992, antes de o ex-presidente George H.W. Bush implementar uma moratória sobre tais testes ao final da Guerra Fria.

Não havia indicação de que os EUA começariam a detonar ogivas nucleares, e os militares já testam regularmente seus mísseis e outros equipamentos. A Casa Branca não respondeu imediatamente às perguntas que solicitavam mais detalhes.

A ameaça de retomar os testes, os primeiros em 33 anos para os Estados Unidos, foi estranha tanto pelo momento quanto pelo conteúdo.

Ela ocorreu pouco antes de seu encontro agendado com o líder chinês, que supervisiona um dos programas de desenvolvimento nuclear mais rápidos do mundo. No entanto, a China não testa uma arma nuclear desde 1996, e a Rússia não realiza um teste confirmado desde 1990.

Trump publicou a atualização nas redes sociais enquanto seu helicóptero, o Marine One, estava no ar a caminho do Aeroporto Internacional de Gimhae para se encontrar com Xi.

"A Rússia está em segundo lugar, e a China em um distante terceiro, mas estarão empatadas dentro de 5 anos", observou Trump.

A expressão "em igualdade de condições" da mensagem pode significar que Trump demonstrará o poder dos mísseis americanos ou dos ativos nucleares submarinos, em vez de realizar um teste nuclear propriamente dito.

Este encontro marca a primeira reunião presencial entre os líderes desde que Trump iniciou seu segundo mandato em janeiro e começou a impor tarifas sobre as importações da China, e tem como objetivo estabilizar uma das relações geopolíticas mais importantes do mundo em meio a uma guerra comercial instável.

Mas a publicação de Trump sinalizou que o encontro poderia tomar outros rumos - mesmo que ele parecesse demonstrar que estava gostando da oportunidade de se encontrar com Xi.

"O G2 se reunirá em breve!", publicou Trump em letras maiúsculas, usando uma abreviação para o "Grupo dos Dois", as maiores economias do mundo.

A publicação também ocorreu dias depois de Vladimir Putin ter afirmado que a Rússia havia testado com sucesso um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e capacidade nuclear, e, separadamente, um torpedo nuclear que os EUA chamam de Skyfall.

O torpedo foi projetado para viajar sob o Pacífico, da costa leste da Rússia até atingir a costa oeste americana. Mas a demonstração de força de Putin, após o fracasso dos planos de cúpula entre os dois líderes, consistiu em testes dos veículos de lançamento; ele não detonou nenhuma arma nuclear. (Com agências internacionais).

