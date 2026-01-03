Trump: Maduro foi levado de helicóptero a navio de guerra e seguirá para NY

Após ser capturado pelas forças americanas, o ditador venezuelano Nicolás Maduro foi levado de helicóptero até um navio militar americano e de lá seguirá para Nova York, onde será julgado, declarou o presidente Donald Trump em entrevista na tarde deste sábado, 3, à emissora americana Fox News.

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada, com bombardeios em Caracas e outras três localidades do país sul-americano. Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados na operação.

De acordo com Trump, o casal foi levado inicialmente para o navio de guerra Iwo Jima. "Eles estão em um navio e vão seguir para Nova York Eles foram de helicóptero, num voo agradável. Tenho certeza de que eles adoraram", ironizou o presidente americano.

O USS Iwo Jima é um navio de guerra dos EUA, um porta-helicópteros usado para transportar fuzileiros navais, helicópteros e equipamentos. Ele funciona como uma espécie de base móvel no mar.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou que Maduro e a esposa enfrentarão acusações criminais no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. O ditador foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos.

Maduro tentou se esconder em sala de aço

Ainda na entrevista para a emissora americana, Trump disse que Maduro estava em uma espécie de fortaleza quando foi detido, mas que o venezuelano não conseguiu entrar na sala mais segura do espaço.

"Tinha portas de aço. Tinha o que eles chamam de 'espaço de segurança', onde é aço maciço por todos os lados. Ele não conseguiu fechar esse espaço. Estava tentando entrar nele, mas foi surpreendido tão rápido que não chegou a entrar. Nós estávamos preparados", disse Trump.