Trump fará segunda visita de Estado ao Reino Unido em setembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará uma segunda visita de Estado ao Reino Unido entre 17 e 19 de setembro, quando será recebido pelo rei Charles II e pela rainha Camilla no Castelo de Windsor, informou o Palácio de Buckingham neste domingo.

Trump, que é um grande apoiador da família real, será acompanhado por sua esposa, Melania Trump, durante a agenda de três dias, confirmou o palácio.

Nenhum presidente americano foi convidado para uma segunda visita oficial à família real britânica. O republicano já havia sido recebido pela falecida Rainha Elizabeth II, em 2019.

O convite para a atual visita foi entregue em mãos pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em fevereiro, durante uma reunião na Casa Branca. Embora o rei formalmente seja o responsável pela convocação, Starmer a faz seguindo o conselho do governo eleito.

A visita é vista como parte do esforço de Starmer para manter Trump próximo e diminuir o impacto das políticas do líder americano no Reino Unido. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.