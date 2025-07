Secretário-geral da Otan se encontrará com Trump nesta semana em Washington

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana, após o republicano ter informado a pretensão de vender armamentos a aliados da organização que poderão ser repassados à Ucrânia.

"Vou ter uma reunião com o secretário-geral da Otan, que chegará amanhã", disse Trump a repórteres ao chegar em Washington na noite deste domingo, 13. "Mas basicamente vamos enviar a eles várias peças de armamentos muito sofisticados, e eles vão nos pagar 100% por isso", afirmou.

Rutte estará na capital dos EUA nesta segunda e nesta terça, e planeja conversar com Trump, com o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa Pete Hegseth, além de membros do Congresso.

A visita de Rutte ocorre depois de o líder americano ter apontado na semana passada que faria uma "declaração importante" sobre a Rússia nesta segunda. Trump se recusou hoje a fornecer mais detalhes sobre o teor do anúncio. "Vamos ver o que veremos amanhã", disse o presidente dos EUA. Fonte: Associated Press*

