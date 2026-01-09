Trump: EUA apreenderam petroleiro que partiu da Venezuela sem autorização norte-americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, em coordenação com as autoridades interinas da Venezuela, apreenderam um petroleiro que partiu do país latino-americano sem autorização norte-americana.

"Este petroleiro está agora a caminho de volta para a Venezuela, e o petróleo será vendido através do 'grande' Acordo de Energia, que criamos para tais vendas", escreveu ele na rede social Truth.

O Olina era "mais um navio-tanque da frota fantasma suspeito de transportar petróleo embargado" e foi apreendido depois de "deixar a Venezuela tentando escapar das forças americanas", disse a chefe do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma publicação no X.

"A Guarda Costeira apreenderá petroleiros sujeitos a sanções, fará cumprir as leis americanas e internacionais e eliminará essas fontes de financiamento para atividades ilícitas, incluindo o narcoterrorismo", acrescentou.

Esse é o quinto navio interceptado nas últimas semanas.