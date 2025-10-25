Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump está em dúvida entre atacar rotas de tráfico ou diplomacia na Venezuela, diz TV

Estadão Conteúdo

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está avaliando atacar instalações de produção de cocaína e rotas do tráfico de drogas dentro do território venezuelano, de acordo com informações da rede de notícias CNN. Segundo três autoridades do governo norte-americano ouvidas pela emissora, a decisão final ainda não foi tomada, e Trump também cogita realizar uma abordagem diplomática.

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela tem aumentado nas últimas semanas, com declarações de Trump e de Nicolás Maduro a respeito do tema.

Entenda situação envolvendo EUA e Venezuela

Nesta semana, Trump ordenou o envio de dezenas de navios de guerra e milhares de soltados dos Estados Unidos ao Mar do Caribe e declarou um "conflito armado" contra traficantes de drogas, a quem chamou de terroristas. Até o momento, ao menos oito barcos foram destruídos em ataques aéreos pelas forças armadas dos EUA na região em águas internacionais da Venezuela.

"Não acho que vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país. Certo? Vamos matá-las", afirmou o presidente dos EUA recentemente ao lado de seu secretário de Guerra, Pete Hesgeth, sem citar diretamente o país sul-americano .

Maduro, por sua vez, afirmou na última sexta, 24: "Eles estão inventando uma nova guerra eterna. Prometeram que nunca mais se envolveriam em uma guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos evitar". Ele ainda citou um "relato extravagante, vulgar, criminoso e totalmente falso" por parte de Trump e alegou que "5% do narcotráfico que vem da Colômbia" passa por seu território.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, comentou a ofensiva dos Estados Unidos como "uma ameaça militar no Caribe contra a Venezuela, contra a região, contra a América Latina, contra o Caribe".

