Trump eleva pressão sobre Hamas e dá até domingo para grupo aceitar acordo sobre Gaza

Em novo ultimato ao Hamas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu até as 19 horas (de Brasília) do domingo para que o grupo aceite um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Em publicação na Truth Social, o republicano reiterou que o Hamas "tem sido uma ameaça implacável e violenta, por muitos anos, no Oriente Médio!".

Trump afirmou que muitos militantes do grupo já foram mortos e que os restantes estão "apenas esperando que eu dê a palavra, 'VÁ', para que suas vidas sejam rapidamente extintas".

Ele disse ainda que, "se este acordo não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, irromperá contra o Hamas".

O presidente pediu que os "palestinos inocentes saiam imediatamente desta área de potencial grande morte futura para partes mais seguras de Gaza".

Na mesma mensagem, exaltou o acordo anunciado na semana passada, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmado por "grandes, poderosas e muito ricas Nações do Oriente Médio", afirmando que "ESTE ACORDO TAMBÉM POUPA AS VIDAS DE TODOS OS COMBATENTES REMANESCENTES DO HAMAS!"

"LIBERTEM OS REFÉNS, TODOS ELES, INCLUINDO OS CORPOS DAQUELES QUE ESTÃO MORTOS, AGORA!", voltou a exigir Trump, e concluiu que "teremos PAZ no Oriente Médio, de uma forma ou de outra".