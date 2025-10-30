Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump e Xi discutiram, em reunião, guerra na Ucrânia

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (30) que pretende trabalhar junto com o líder chinês, Xi Jinping, para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia, após a reunião entre os dois em Busan, na Coreia do Sul.

"Estamos ambos tentando ver se conseguimos fazer algo", disse o republicano a jornalistas a bordo do Air Force One, no retorno a Washington. Ainda assim, Trump reconheceu que "os lados estão travados" e que "às vezes é preciso deixar que lutem".

O encontro entre Trump e Xi, que durou 1 hora e 40 minutos, encerrou a viagem do presidente por três países asiáticos e marcou uma tentativa de reduzir as tensões comerciais entre Washington e Pequim. Após a reunião, Trump anunciou a redução das tarifas sobre produtos chineses de 57% para 47%, em troca do compromisso da China de conter o envio de precursores do fentanil aos Estados Unidos e encerrar restrições à exportação de terras-raras.

O republicano confirmou que não houve discussão sobre Taiwan e revelou planos de visitar a China em abril, com uma visita de Xi aos EUA prevista em seguida, num sinal de reaproximação diplomática entre as duas potências. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

Trump

Xi Jinping
Mundo
