Trump diz, sem evidências, que vence eleição facilmente se forem contados os "votos legais"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, sem apresentar provas, que se forem contados os "votos legais", ele venceria a eleição presidencial, em um sinal de que não está disposto a reconhecer uma eventual derrota para o democrata Joe Biden. "Se você contar os votos legais, eu ganho facilmente", disse Trump em um pronunciamento na Casa Branca, reclamando que as cédulas ainda sendo contadas sugerem a ele que a eleição está sendo fraudada e roubada.

“Eu estava ganhando em diversos estados e os números foram caindo milagrosamente. É impressionante como os democratas conseguem encontrar exatamente a quantidade de votos que eles precisam. As cédulas enviadas por correio só beneficiam o partido democrata”, disse.

A definição de um dos mais longos processos eleitorais dos EUA depende de meros detalhes. A demora de mais de 48 horas ocorre em função das mais de 60 milhões de cédulas enviadas pelos correios antecipadamente. O partido democrata incentivou seus membros a votarem dessa maneira para evitar filas devido a pandemia de Covid-19.

No país, não existe uma lei eleitoral nacional regulamentando como a contagem e os envios devem ser feitos. Cada estado define as regras de maneira diferente. Alguns, por exemplo, iniciaram o levantamento antes mesmo de as urnas serem fechadas na última terça-feira (3). Outros só começaram assim que os votos acabaram. Há, ainda, quem permita a chegada das cédulas até a sexta-feira, 6, como a Pensilvânia, um dos estados considerados essenciais para a campanha deste ano.

Trump disse ainda que vai entrar na justiça para proteger a integridade da eleição. “Eu acredito que estou ganhando em alguns estados e Biden acha que está vencendo em outros. Vamos deixar um juiz decidir”, falou.

O presidente tem postado nas redes sociais que contestará a vitória do candidato Joe Biden em todos os estados em que o democrata for eleito com maioria de votos. Desde o início da apuração das eleições presidenciais do país, o republicano se apoia na judicialização da contagem de cédulas para travar ou impedir uma possível eleição de Biden.