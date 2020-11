Equipe de Trump tenta barrar contagem de votos na Filadélfia sem supervisão republicana

A equipe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação nesta quinta-feira contra o Conselho Eleitoral do Condado da Filadélfia, buscando uma liminar para barrar a contagem de votos se observadores republicanos não estiverem presentes, como disse ser exigido pela lei da Pensilvânia.

A equipe de Trump disse que os funcionários eleitorais estão "se recusando intencionalmente a permitir quaisquer representantes e observadores eleitorais para o presidente Trump e o Partido Republicano". A ação foi protocolada no tribunal federal da Filadélfia.