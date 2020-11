Com 98% dos votos estimados apurados na Geórgia, Trump tem 49,5% e Biden 49,3%

Com 98% dos votos estimados apurados no Estado-chave da Geórgia, o presidente Donald Trump tinha 49,5% e o adversário democrata, Joe Biden, somava 49,3%, de acordo com dados da Edison Research.

A Geórgia é um dos últimos Estados ainda indefinidos na eleição presidencial norte-americana, que segue sem um vencedor dois dias após a votação de terça-feira.

Até o momento, Biden soma 243 votos no Colégio Eleitoral contra 214 de Trump, segundo a Edison Research. São necessários 270 votos no Colégio Eleitoral para obter a Presidência dos Estados Unidos.

A Geórgia tem 16 votos no Colégio Eleitoral. Na Pensilvânia, outro Estado-chave na disputa, com 93% dos votos esperados apurados até o momento, Trump tem 50,1% e Biden soma 48,7% dos votos, segundo a Edison Research.

Na Filadélfia, com 86,4% dos votos estimados apurados, Trump tem 19,0% e Biden soma 80,1%. A Pensilvânia tem 20 votos no Colégio Eleitoral.

