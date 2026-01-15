Trump diz que Zelensky é o principal obstáculo para acordo de paz na Ucrânia
Trump enfatizou a necessidade de "fazer com que Zelenski aceite-o"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que Volodmir Zelenski representa o principal obstáculo para a concretização de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
Segundo o presidente americano, Vladimir Putin, líder da Rússia, manifestou estar "pronto para fazer um acordo". Contudo, os termos propostos não teriam sido aceitos por Volodmir Zelensky.
Em entrevista concedida à agência de notícias Reuters, Trump enfatizou a necessidade de "fazer com que Zelenski aceite-o", referindo-se diretamente à proposta de paz.
A postura de Zelensky, segundo Trump
A afirmação de Donald Trump sublinha a percepção de que a recusa do presidente ucraniano em aceitar os termos é o que impede o avanço nas negociações. Ele insiste que a aceitação por parte de Zelenski é crucial para resolver o conflito.
