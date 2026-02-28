Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump diz que 'se dá muito bem' com Lula E 'adoraria recebê-lo' na casa Branca

Estadão Conteúdo

Ao falar com repórteres na Casa Branca nesta sexta-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que adoraria receber o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do governo americano. Ele não detalhou se já há uma data para o encontro.

"Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil. Adoraria recebê-lo", afirmou. O republicano também não especificou quais assuntos os dois discutiriam.

Recentemente, durante visita oficial à Coreia do Sul, Lula também falou sobre um possível encontro com Trump. O presidente brasileiro sugeriu que o ideal seria que sua visita aos EUA ocorresse por volta do dia 16 de março, mas destacou que ainda não havia uma data definida. Ele também evitou dizer quais assuntos seriam debatidos durante a reunião.

"Eu tenho uma pauta com o presidente Trump, que é uma pauta eminentemente de interesse do Brasil. Tem outra que é de interesse do multilateralismo. Tem outra que é de interesse da democracia. E isso eu vou conversar com ele. Agora, ele também tem a pauta dele para mim. Eu só posso aguardar a reunião", disse Lula a jornalistas em Seul, capital do país asiático.

A visita de Lula aos EUA foi combinada entre os dois líderes durante telefonema em janeiro, mas vinha sendo discutida desde novembro do ano passado. O Palácio do Planalto chegou a falar que o encontro poderia ocorrer no fim de fevereiro, ao relatar o telefonema pela primeira vez. Mas a reunião na Casa Branca segue sem data oficial para ocorrer, com negociações nos bastidores.

Lula e Trump se encontraram pessoalmente pela primeira vez na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2025. A conversa foi breve, tendo durado menos de um minuto, mas deixou uma boa impressão em Trump. Desde então, os dois presidentes se encontraram presencialmente mais uma vez, na Malásia, e conversaram por telefone três vezes.

Como mostrou o Estadão, no momento em que os dois governos discutem preparativos da viagem de Lula aos EUA, o governo Trump teria escolhido para lidar com o Brasil o empresário de mídia e estrategista político Darren Beattie. O escolhido internamente tem elos com a ala trumpista mais radical e com o bolsonarismo e se tornou vocal crítico do governo Lula durante o auge da crise diplomática no ano passado, que resultou em sanções e no tarifaço.




