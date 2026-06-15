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Trump diz que navios começam a sair de Ormuz, mas ferramenta contradiz líder

Site de monitoramento em tempo real da rota marítima indica que há apenas dois navios em trânsito no local

Estadão Conteúdo

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que navios começaram a se movimentar para fora do Estreito de Ormuz. A declaração, feita em publicação na Truth Social, contradiz dados de monitoramento que mostram apenas duas embarcações em trânsito no local.

De acordo com Trump, muitas embarcações estariam carregadas de petróleo e seguindo pela "Rota do Sul", que, segundo ele, é "totalmente segura e preservada". Ele acrescentou ainda que "existem outras rotas também".

A afirmação do ex-presidente ocorre um dia após o anúncio de um acordo de paz provisório com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir o acesso a Ormuz.

Monitoramento revela cenário diferente

Apesar do comentário de Trump, um site de monitoramento em tempo real da rota marítima indica que há apenas dois navios em trânsito na região.

Conforme a ferramenta, outras 300 embarcações seguem aguardando para cruzar o estratégico Estreito de Ormuz.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO/TRUMP
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