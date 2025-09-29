Trump diz que não enviará dinheiro para Nova York se candidato democrata for eleito prefeito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar um dos protagonistas da eleição para prefeito de Nova York. Em publicação na Truth Social, ele chamou Zohran Mamdani, candidato democrata, de "autoproclamado comunista de Nova York" e voltou a dizer que sua eventual vitória seria "uma das melhores coisas" para o Partido Republicano.

Segundo Trump, "ele vai ter problemas com Washington como nenhum prefeito na história". O presidente afirmou ainda que Mamdani precisaria de recursos federais "para cumprir todas as suas falsas promessas comunistas", mas advertiu: "não receberá nenhum deles".

No domingo, 28, o atual prefeito da cidade, Eric Adams, anunciou a desistência de sua campanha à reeleição. Em vídeo nas redes sociais, Adams afirmou que a "especulação constante da mídia" sobre seu futuro e a decisão do conselho de finanças de campanha da cidade de reter verbas públicas tornaram "impossível" permanecer na disputa.

A retirada de Adams abre espaço para uma corrida liderada por Mamdani. Segundo pesquisa da Suffolk University CityView Poll, publicada antes do anúncio da desistência do prefeito de Nova York, o candidato democrata aparece com 45% das intenções de voto, 20 pontos porcentuais à frente do independente Andrew Cuomo, ex-governador do Estado de Nova York, que tem 25%. O republicano Curtis Sliwa soma 9% e Adams, que ainda era listado no levantamento como independente, aparece com 8%. Entre os eleitores, os principais temas são custo de vida (21%), criminalidade (20%) e economia/empregos (14%).

O levantamento também mostrou que 51% dos nova-iorquinos descrevem a vida na cidade como "um tanto ou muito inacessível" (ou seja, alto custo de vida) e 58% avaliam que a economia está pior sob Trump do que no governo do ex-presidente dos EUA Joe Biden, citado por 23%. Ainda assim, 56% rejeitam acusações de antissemitismo contra Mamdani, que tem sido crítico da atuação militar de Israel em Gaza.