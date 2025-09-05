Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que G20 de 2026 será em Miami e que mandará Vance para cúpula na África do Sul

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta tarde que a cidade de Miami sediará a reunião do G20 de 2026 e que os eventos provavelmente acontecerão em seu campo de golfe em Doral.

Em coletiva no Salão Oval, Trump disse que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, irá organizar a cúpula. Ele também comentou que não participará da reunião deste ano, na África do Sul. "JD Vance irá no meu lugar", acrescentou.

Segundo o republicano, o G20 de 2026 se concentrará em disponibilizar energia a preços acessíveis.

"Ainda não sei ainda se convidarei Rússia pra o G20 em Miami", acrescentou ele.

