Trump diz que Estados Unidos começaram processo de 'limpeza' de minas do Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos iniciaram um processo de "limpeza" do Estreito de Ormuz após o Irã interromper o tráfego de petroleiros e de navios comerciais pelo canal.

O Irã instalou minas navais no Estreito de Ormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo comercializado por via marítima no mundo, e atribuiu a ação ao que chamou de violações israelenses ao cessar-fogo, após Israel atacar o Líbano.

"Agora estamos iniciando o processo de limpeza do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros. Incrivelmente, eles não têm coragem nem vontade de fazer esse trabalho por conta própria", afirmou Trump em sua rede social, a Truth Social.

Trump também disse que petroleiros de vários países estão se dirigindo aos Estados Unidos para se abastecer de petróleo, e voltou a afirmar que o Irã está "perdendo a guerra" e não teria condições de interromper o Estreito.

"A única coisa que lhes resta é a ameaça de que algum navio possa 'esbarrar' em uma de suas minas marítimas - o que, aliás, é improvável, já que todas as 28 embarcações usadas para lançar minas também estão no fundo do mar", disse o presidente.